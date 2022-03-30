Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu

30.03.2022 15:14
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen Kariyer Günleri Gençlik Buluşmaları çerçevesinde, Adıyaman'daki liselerde okuyan son sınıf öğrencileri ile buluştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen Kariyer Günleri Gençlik Buluşmaları çerçevesinde, Adıyaman'daki liselerde okuyan son sınıf öğrencileri ile buluştu.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, çocukluk ve öğrencilik yılları başta olmak üzere mülki idare mesleğindeki deneyim, tecrübe, bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

Sohbet havasında geçen söyleşide gençlerin en çok hayal kurduğu ve geleceğe ilişkin en umutlu olduğu dönemin lise dönemi olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Birçoğunuz bu yıl ve gelecek yıl üniversite sınavlarına gireceksiniz. Gireceğiniz sınavda kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedefe varmak için çok çalışın. Çünkü biliyoruz ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarının yolu da çok çalışmaktan geçer.

Gençlere çok kitap okumalarını ve zamanı çok verimli bir şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, " Siz değerli gençlerimizden beklentimiz aile değerlerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, başarılı, heyecanlı, dinamik, ufku geniş bir şekilde yetişmenizdir.

Hayatta başarının yolunun iyi bir eğitimden geçer.

Eğitim, ülke olarak birinci önceliğimiz ve bizim olmazsa olmazımızdır. Özellikle ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz siz değerli yavrularımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve aldıkları bu eğitimi hayatlarında başarı yolunu açması en büyük temennimizdir. Yarın bu ülkenin yönetim kademelerinde bizlerin yerinde sizler olacaksınız. Sizler bizim geleceğimiz, ümidimiz, istikbalimiz ve milletimizin hayalisiniz. Sizlerin çok iyi yetişmesi için devlet, millet ve aileler olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Ülkemizi dünyada en iyi yere taşımak için kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Güçlü bireyler güçlü toplumları oluşturur. Güçlü bireyleri oluşturmanın yolu ise eğitimden geçmektedir. Unutmayınız ki hedefleri, idealleri, hayalleri büyük olanın geleceği de büyük olur. Sizlerin, gelecek adına bundan sonraki süreçte inşallah gideceğiniz üniversitelerde hem ilimize hem de ülkemize çok önemli izler ve eserler bırakacağınıza inanıyorum. Şimdiden gireceğiniz üniversite sınavlarında sizlere başarılar diliyorum. Bugün bizleri sizlere buluşturan ve bu güzel programı organize eden İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum" dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen program, Vali Mahmut Çuhadar'ın öğrencilerden gelen soruları cevaplaması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu

YORUMLAR
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Derece yapan öğrenciler, Müdür Aşcı ile bir araya geldi Derece yapan öğrenciler, Müdür Aşcı ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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