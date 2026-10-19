Vali Makas "Muhtarlarımız yerel yönetimin temel taşıdı" - Son Dakika
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Vali Makas "Muhtarlarımız yerel yönetimin temel taşıdı"

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Vali Makas "Muhtarlarımız yerel yönetimin temel taşıdı"
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Düzce Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Vali Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Muhtarlık kurumunun devlet ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Makas, muhtarların gününü kutladı.

Vali Makas mesajında "Kadim devlet anlayışımızın temelini oluşturan muhtarlık müessesinin gününü idrak etmenin heyecanı içerisindeyiz. Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü olan muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Hemşehrilerimizin nabzını tutarak, ihtiyaç ve talepleri ilgili birimlere aktaran, mahallenin huzuru ve güvenliği adına görev yapan muhtarlarımız, yerel yönetimin temel taşını oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle muhtarlıkların işlevselliği daha da artırılmış, kamu yönetimi ve hizmet üretiminde daha etkin bir role kavuşmuştur. Türkiye'nin en genç vilayeti olan Düzce'mizde il genelindeki köy ve mahallerimizdeki 393 muhtarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, her alanda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yatırımları yapmaya, şehrimizi daha da kalkındırmak adına çalışmaya gayret ediyoruz. Muhtarlık müessesesi, sadece bir yönetim birimi değil, aynı zamanda milli bir birlik ve beraberlik sembolüdür. Muhtarlarımız, bu bilinçle hareket ederek, hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmek için büyük çaba sarf etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA
Düzce ValiliğiMuhtarlar GünüYerel YönetimYerelSon Dakika

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