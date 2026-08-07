Vali Makas\'tan Huzurevi Ziyareti

Düzce Valisi Mehmet Makas, Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret ederek ağustos ayında doğan huzurevi sakinlerinin doğum günü kutlamasına katıldı. Büyüklerle yakından ilgilenen Makas, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevinde ağustos ayında doğan sakinler için düzenlenen doğum günü programına katılan Vali Makas, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Büyüklerin doğum günü sevincine ortak olan Makas çifti, kendileriyle tek tek ilgilenip sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen programda huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, doğum günü etkinliği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.