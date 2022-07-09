Vali Masatlı: "Kurban Bayramına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz" - Son Dakika
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Vali Masatlı: "Kurban Bayramına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz"

09.07.2022 12:01
Vali Masatlı: "Kurban Bayramına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Kurban Bayramına erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Kurban Bayramına erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Eşi Esra Masatlı ile birlikte şehit ailelerine, huzurevine ve çocuk yuvasına bayram ziyaretinde bulunan Vali Masatlı, "Bu bayramda da ailemizden saydığımız şehit aileleriyle, büyüklerimizle, yetim yavrularımızla birlikte olmak istedik. Yaşlılarımız bizlerin yaşayan hafızalarıdır. Onlara saygı ve hürmette hiçbir zaman kusurda bulunmamalıyız. Bu topraklarda vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerde AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan da yer aldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Amasya, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Masatlı: 'Kurban Bayramına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz' - Son Dakika

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