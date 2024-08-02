Vali Mustafa Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde yapımına başlanılan ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.
2 Temmuz 2024'te sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanılan inşaatta zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Temeli atılan; subasman imalatına devam edilen binanın, önümüzdeki kasım ayının ilk haftası tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Bölge Adliye Mahkemesi ek hizmet binasının inşaat alanındaki incelemelerinde Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM
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