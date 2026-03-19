Vali Orhan Tavlı: "Özgürlüğümüzü şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"

19.03.2026 09:34  Güncelleme: 09:35
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bu topraklar üzerinde ay-yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin de cesareti vardır" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve protokol üyeleri ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Tavlı, programda yaptığı konuşmada, "Cenab-ı Allah'ım yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor. Bu ilahi müjdenin gereği olarak bizler de aziz şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Aziz şehitlerimizin muazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi inşallah yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Cenab-ı Allah'ım hepimizi onların şefaatine nail eylesin inşallah. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettiriyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle bundan sonra da karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz evelallah. Aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde hep birlikte canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bizim inancımıza göre, peygamberlikten sonra en yüce makam şehadettir. Vatanı, aziz milleti, inancı ve aziz milletinin istikbali için canından geçmek şüphesiz fedakarlığın ve kahramanlığın en büyüğüdür" diyen Vali Orhan Tavlı, "Şehitlik mertebesine ulaşmak Cenab-ı Allah'ın katında ne kadar kıymetliyse, geride kalanların sabırlı ve metanetli olmaları da aynı derecede kıymetlidir. Kıymetli şehit ailelerimizin bu hassasiyeti her zaman gözettiğinin, asaletlerini ve metanetlerini her zaman koruduğunun her daim şahidiyiz. Bu vesileyle saygıdeğer şehit ailelerimizle milletçe iftihar ettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Sizlere sabrınız, vakarınız ve metanetli duruşunuz için bir kez daha şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cenab-ı Allah'ım hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah'ım sabrınızı artırsın inşallah. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, gazi milletvekillerimizi, ordumuzun kahraman askerlerini, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Pençe Kilit, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi tüm harekatlarda, yurt içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Vali Tavlı, konuşmasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Hayatta olan siz kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyor; sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Devletimizin bekası ve aziz milletimizin güvenliği için canı pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. Rabb'im askeri, polisi, jandarması, bekçisi ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun inşallah. Cenab-ı Allah'ım onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan ve ihanetten muhafaza eylesin, ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Bu gece mübarek Ramazan-ı Şerif'in son sahuruna hep beraber kalkacak, inşallah yarın da son orucumuzu tutacağız. İçimizde bir yanda 11 ayın sultanına veda etmenin burukluğu, diğer yanda ise inşallah arınmış bir kalple bayrama kavuşmanın sevinci, coşkusu, heyecanı var. Rabb'im bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve duaları kabul buyursun inşallah. Samsun'umuz, ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisiyle Cuma günü müşerref olacağımız Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Samsun, Yerel, Son Dakika

