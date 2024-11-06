Vali Osman Varol, Sincik'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Vali Osman Varol, Sincik'te İncelemelerde Bulundu

Vali Osman Varol, Sincik\'te İncelemelerde Bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi, jandarma ve belediye binalarının yanı sıra deprem konutlarının durumunu değerlendirdi.

06.11.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, ilçede yapımı devam eden çeşitli projeleri yerinde inceledi.

İlk olarak, inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve sona gelinen Sincik Belediyesi yeni hizmet binasını gezdi. Vali Varol, çalışmaların durumu hakkında yüklenici firmaların yetkililerinden bilgi aldı. Binaların yapım aşamasındaki gelişmeleri yakından inceleyen Varol, projelerin tamamlanma süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Vali Varol daha sonra Sincik ilçesindeki kalıcı deprem konutlarına geçerek incelemelerde bulundu.

Varol, afet konutlarının mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Afet konutlarının yanı sıra ilçede yürütülen diğer projelerin de hızla tamamlanması için ilgili firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Osman Varol, Sincik'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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