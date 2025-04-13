Vali Özarslan Sağlıklı Hayat Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde faaliyet gösteren birimleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Özarslan, sağlığın bireylerin en temel hakkı olduğunu söyledi.

Vali Dr. Mustafa Özarslan gerçekleştirdiği ziyarette, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetlerine dair yürütülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan'dan bilgiler aldı.

Vali Özarslan, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Sağlık, bireylerin en temel hakkıdır. Bu hakka herkesin eşit ve kolay şekilde ulaşabilmesi, devletimizin öncelikli sorumlulukları arasındadır. Bugün ziyaret ettiğimiz merkezimiz, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduğu danışmanlık, tarama ve önleyici sağlık hizmetleriyle bu sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından çocuk gelişimine kadar birçok alanda uzman kadrolarla yürütülen bu hizmetler hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasında büyük bir rol oynamaktadır. Kanser gibi erken teşhisle önlenebilecek hastalıklarda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) yaptığı tarama ve bilgilendirme faaliyetleri ise halk sağlığımız açısından son derece kıymetlidir. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve bu merkezin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sinop'ta yaşayan her vatandaşımızın bu hizmetlerden aktif bir şekilde faydalanmasını temenni ediyorum" dedi. - SİNOP