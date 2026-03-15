Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Özkan, Ramazan\'da Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
15.03.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan ayı kapsamında şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Ziyaretlerde ailelerin Ramazan ayını tebrik eden Özkan, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit ve gazi aileleri ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir araya gelen Vali Özkan, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gaziler ve aileleriyle de yakından ilgilenildi.

Gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıkların milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Özkan, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri arasında yer aldığını ifade etti. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Özkan, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir zaman olduğuna dikkat çeken Özkan, kamu kurumlarının varlık sebebinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirtti. Toplumun her kesimiyle güçlü bir gönül bağı kurmanın önemine değinen Özkan, vatandaşların huzur ve refahının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Vali Özkan, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 01:36:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.