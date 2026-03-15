Vali Özkan, Ramazan\'da Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit ve gazi aileleri ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir araya gelen Vali Özkan, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gaziler ve aileleriyle de yakından ilgilenildi.

Gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıkların milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Özkan, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri arasında yer aldığını ifade etti. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Özkan, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir zaman olduğuna dikkat çeken Özkan, kamu kurumlarının varlık sebebinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirtti. Toplumun her kesimiyle güçlü bir gönül bağı kurmanın önemine değinen Özkan, vatandaşların huzur ve refahının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Vali Özkan, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA