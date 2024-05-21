Vali Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı\'nda incelemede bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaptı. İnceleme sonrasında güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

21.05.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ali Hamza Pehlivan, yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu.

Mersin Valisi Pehlivan ve beraberindeki heyet, havalimanı içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından Vali Pehlivan başkanlığında Çukurova Uluslararası Havalimanı yerleşkesinde güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan ve açılış aşamasına gelen havalimanının güvenliği ve sorumlu birimlerin koordinasyon içinde yerine getireceği iş ve işlemlere ilişkin hususlar hakkında değerlendirme yapıldı, ilgili muhtelif kararlar alındı.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Komutan Tuğamiral Oğuz Bavbek, DHMİ Havaalanı Müdürü Seracettin Yıldırım, Favori Air-Port İşletme Müdürü Oğuz Oflaz ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, İnceleme, Çukurova, Mersin, Ulaşım, Güvenlik, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement