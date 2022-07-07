M.Ö. 4'üncü yüzyıllarda Pers döneminde askeri ve idari bir rolü bulunan, 2'nci yüzyılda da Mısır krallarının garnizon kenti olduğu bilinen, geç Roma ve Bizans dönemi mimari izleri taşıyan, tarihte Kirshu olarak da adı geçen Meydancık Kalesinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Silifke Müzesi Arkeolog Yunus Emre Gözen'den bilgiler aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Meydancık, Mersin, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Pehlivan Meydancık Kalesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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