Vali Polat: Ağustos Türk Tarihinde Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Polat: Ağustos Türk Tarihinde Önemli

Vali Polat: Ağustos Türk Tarihinde Önemli
11.08.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Ağustos'un Türk tarihindeki zaferleri ve önemi hakkında bilgi verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, Ağustos ayının Türk tarihinde önemli olduğunu belirtti.

Polat, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethederek Anadolu'nun kapılarını açtığını söyledi.

Kars Valisi Ziya Polat, düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk'ün kahramanlık ayıdır, yiğitlik ayıdır, zafer ayıdır, destanlar ayıdır. Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihidir. Sultan Alparslan, tahta geçtiği yıl fethedilmesi hayal dahi edilemez denilen Ani'yi fethederek, Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuştur. Ani'nin fethinin ardından Sultan Alparslan komutasındaki ecdadın 1071'de Anadolu'yu yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi, Anadolu Türk-İslam birliğini temin ettiğimiz Çaldıran Zaferi; bütün dünyaya huzur, güvenlik ve barış getiren Mercidabık Zaferi yine bu aydadır" dedi.

Bir milletin top yekün şahlanışının adının 30 Ağustos olduğunu ifade eden Vali Ziya Polat, "Milletimizin ve devletimizin bekası için verilen milli mücadelenin büyük zaferi yine bu aydadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye tırmanmış ve burada söken zafer şafağı milletimizin yolunu aydınlatmıştır. Bu büyük zafer; var olma ve yok olma arasında mücadele eden bir milletin top yekün şahlanışının, varlığını, birliğini, dirliğini ve bağımsızlığını, vatanını ve devletini her hal ve şartta en önde tutacağının en büyük kanıtıdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Anadolu'yu bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 16 Ağustos'ta kutlayacağımız Ani'nin Fethi'nin 961. yıl dünümü ve 30 Ağustos'ta kutlayacağımız Zafer Bayramı programlarımıza tüm halkımızı şimdiden davet ediyorum" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ziya Polat, Politika, Kültür, Yerel, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Polat: Ağustos Türk Tarihinde Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı

13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
18:10
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
17:58
Simon Banza’ya Süper Lig’den beklenmedik girişim
Simon Banza'ya Süper Lig'den beklenmedik girişim
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:36:27. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Polat: Ağustos Türk Tarihinde Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.