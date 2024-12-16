Vali Polat'tan Karla Mücadele Ekiplerine Destek - Son Dakika
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Yerel

Vali Polat'tan Karla Mücadele Ekiplerine Destek

Vali Polat\'tan Karla Mücadele Ekiplerine Destek

Kars Valisi Ziya Polat, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

16.12.2024 14:25
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Kars Valisi Ziya Polat karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Kars Valisi Ziya Polat, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sahada görev yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Vali Polat'ı Genel Sekreter Fatih Tekcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz karşıladı. Polat, sahada görev yapan ekiplerle sohbet ederek moral verdi ve kolaylıklar diledi.

Kars genelinde vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekiplerin gayretini takdir eden Vali Polat, vatandaşlara hizmet için büyük bir özveriyle çalışan personellere teşekkür etti.

Vali Polat, "Kars'ta zorlu kış şartlarıyla mücadelede tüm ekiplerimiz sahada. Halkımızın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmalarımızın aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Karla mücadele ekipleri ise ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Vali Polat, bir süre Genel Sekreter Tekcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Polat daha sonra İl Özel İdaresi'nden ayrıldı.

Öte yandan kent genelinde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürerken özellikle köy yollarında yürütülen çalışmalarla köy yolları sürekli açık tutuldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Polat'tan Karla Mücadele Ekiplerine Destek - Son Dakika

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