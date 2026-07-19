Vali Polat\'tan Selim\'de İnceleme

Kars Valisi Ziya Polat, Selim ilçesinde devam eden ulaşım ve kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme programı kapsamında grup köy yolları, asfalt çalışmaları ve yapımı süren İlçe Jandarma Komutanlığı binası ziyaret edildi.

Vali Ziya Polat'ın ilk durağı, Selim ilçesine bağlı Yukarıdamlapınar, Aşağıdamlapınar ve Yanlızçam grup köylerini kapsayan 8 kilometrelik geleneksel beton yol yapım çalışması oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Polat, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alarak yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardının önemli ölçüde yükseleceğini ifade etti. Beton yol uygulamasının özellikle ağır iklim şartlarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla kırsal ulaşımda önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Program kapsamında daha sonra Akpınar köyünde yapımı devam eden 6,5 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) aşınma tabakası serim çalışmaları incelendi. Çalışmaları değerlendiren Vali Polat, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması amacıyla kırsal altyapı yatırımlarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla köy yolunun daha modern bir yapıya kavuşacağı kaydedildi.

Vali Polat'ın Selim ilçesindeki son durağı ise yapımı devam eden Selim İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası oldu. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Polat, yüklenici firma ve teknik ekipten çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte güvenlik hizmetlerinin daha modern ve donanımlı bir ortamda sunulacağı, personelin çalışma şartlarının da iyileştirileceği ifade edildi.

İncelemeler sırasında ilgili kurum yetkilileriyle değerlendirmelerde bulunan Vali Ziya Polat, Kars genelinde ulaşım altyapısını güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak yatırımların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projelerin yakından takip edildiğini vurguladı. - KARS