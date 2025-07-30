Vali Sözer\'den hastaneye moral ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, şehit Yücel Gökçe'nin babası Mustafa Gökçe'yi kaldığı serviste ziyaret eden Vali Sözer, geçmiş olsun temennilerini iletti.

Gökçe ailesiyle yakından ilgilenen Sözer, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Vali Sözer, hastanedeki diğer hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet ederek moral verdi. Hastalara acil şifalar dileyen Vali Sözer, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK