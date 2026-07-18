Vali Sözer, İnhisar'da Çalışmaları Değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Sözer, İnhisar'da Çalışmaları Değerlendirdi

Vali Sözer, İnhisar\'da Çalışmaları Değerlendirdi
18.07.2026 10:45
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar Kaymakamı Esra Polat'ı ziyaret ederek projeleri ele aldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesindeki çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar Kaymakamlığı görevine atanan Esra Polat'ı makamında ziyaret etti. Kaymakamlıkta gerçekleşen görüşmede, İnhisar ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı. İlçenin ihtiyaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, Kaymakam Esra Polat'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Sözer, İnhisar'da Çalışmaları Değerlendirdi - Son Dakika

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