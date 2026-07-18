Vali Sözer, İnhisar\'da Çalışmaları Değerlendirdi

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesindeki çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar Kaymakamlığı görevine atanan Esra Polat'ı makamında ziyaret etti. Kaymakamlıkta gerçekleşen görüşmede, İnhisar ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı. İlçenin ihtiyaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, Kaymakam Esra Polat'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK