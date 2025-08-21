Vali Sözer, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz aylarda hizmete giren kapalı yüzme havuzu ve spor salonunda incelemelerde bulundu.

Tesislerde antrenman yapan sporcularla bir araya gelen Vali Sözer, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekti. Modern spor tesislerinin gençlerin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade eden Vali Sözer, "Gençlerimizin spora yönelmesi ve modern tesislerde yetişmesi için yapılan yatırımlar oldukça önemli. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Sözer, ziyaret kapsamında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e de iade-i ziyarette bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, ilçede sürdürülen projeler ve yeni yatırımlar ele alındı. Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Vali Sözer, ilçe halkıyla da bir araya gelerek talepleri dinledi ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK