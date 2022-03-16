Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu

16.03.2022 13:34
Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapım çalışmaları devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt inşaatı ile Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapım çalışmaları devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt inşaatı ile Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

İlk olarak Yenişehir ilçesindeki alanı gezerek inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Su, öğrencilerin daha iyi bir ortamda konaklamaları için 2 bin 500 kişilik KYGM yurdunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, konaklama sorunu yaşanmaması için kamu yatırımlarının hayata geçirilmeye devam ettiğini açıkladı.

Proje kapsamında bin 500 kişilik erkek öğrenci yurdu 45 bin metrekare kapalı alana, bin kişilik kız öğrenci yurdu ise 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yurdun içerisinde sosyal tesis, bulaşıkhane, yemekhane, çamaşırhane, terzi, 1500 kişilik konferans salonu, kuaför yer alacak.

Vali Ali İhsan Su, daha sonra programına Mezitli ilçesine kazandırılacak olan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' inşaatında yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulunarak devam etti. Tesiste özellikle özel gereksinimli çocuklar ile gençler, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak, sanat ve spor yapabilecek. Tesiste spor salonu, yüzme havuzu, atölye derslikleri, eğitmen odası, yemekhane, mutfak, sığınak, toplantı ve okuma salonları da bulunacak.

Mezitli'de yaşayan vatandaşların spor yapabilecekleri, 750 kişilik tribün ve 4 soyunma odasına sahip sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile açık spor sahalarını da içinde barındıran tesislerde de çalışmalara başlandığını söyleyen Vali Su, özel gereksinimli bireylerin sosyal aktivitelerini daha da artırmak amacıyla yapılacak yatırımlar ile vatandaşların daha iyi ortamlarda spor yapabilecekleri tesislerde çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Vali Su'ya incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MEÜ Rektör Yardımcısı İsmail Yağcı, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - MERSİN

Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu
Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu
Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu

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Ali İhsan Su, Mezitli, Mersin, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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