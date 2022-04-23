Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı

23.04.2022 01:04
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ramazan ayı boyunca ilçelerde gerçekleştirdiği şehit aileleri, gaziler, yakınları ve muhtarlarla iftar programlarının finalini Şiran ilçesinde gerçekleştirdi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ramazan ayı boyunca ilçelerde gerçekleştirdiği şehit aileleri, gaziler, yakınları ve muhtarlarla iftar programlarının finalini Şiran ilçesinde gerçekleştirdi.

Şiran Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Şiran Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz, Belediye Başkanı Mutlu Özel, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan ve İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı programda Vali Taşbilek, salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada hem il merkezinde hem ilçe merkezlerinde fırsat buldukça başta şehit aileleri, gaziler olmak üzere, imkan olan yerlerde de muhtarlarla Ramazan ayının güzelliklerini beraber yaşadıklarını kaydeden Vali Taşbilek, "Şiran'da yaşayan herkesin emrinde olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere. Çünkü onlar bizim mukaddesimiz, en değerlilerimiz. Onlar bu vatanın üzerinde en fazla hakkı olan insanlardır. Bizim sözle ifade ettiğimizi onlar bedenleriyle, kanlarıyla yerine getirdiler. Onun için onlar bizim için apayrı özel ve önemli. Muhtarlarımız aracılığıyla da köylerde yaşayan vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Milletimizin birliği ve beraberliğine vesile olacak nice Ramazanlar Bayramlar görmeyi diliyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı

YORUMLAR
500
BAKAN YANIK VE BAKANLIK PERSONELLERİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ BAKAN YANIK VE BAKANLIK PERSONELLERİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı

Gümüşhane, Ramazan, Şehit, Şiran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 01:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement