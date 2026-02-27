Vali Tavlı: "Şehitlerimizin emanetlerini baş tacı etmeyi samimiyetle sürdüreceğiz"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çarşamba ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet olarak aziz şehitlerimizin emanetlerini ve uğruna fedayı can eyledikleri değerleri baş tacı etmeyi samimiyetle sürdüreceğiz" dedi.

Samsun Valiliği himayesinde, Çarşamba Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı katıldı. İftar programında konuşan Vali Tavlı, Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereket ikliminde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu onur ve bahtiyarlığı dile getirdi.

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan-ı Şerif'in bu bereketli iftar sofrasında sizlerle bir arada olmanın, orucumuzu hep birlikte açmanın onurunu, bahtiyarlığını yaşadığımı özellikle huzurunuzda ifade etmek istiyorum" diyen Tavlı, üzerinde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşanan vatan topraklarında ay yıldızlı al bayrağın gururla dalgalanmasının ve ezanların semaya yükselmesinin arkasında aziz şehitlerin fedakarlığı ve kahraman gazilerin cesareti bulunduğunu vurguladı.

Vatanı, aziz milleti, inancı ve istikbali için canından geçmenin fedakarlığın ve kahramanlığın en büyüğü olduğunu belirten Tavlı, "Bizim inancımızda ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik mertebeleri çok önemli olduğu gibi aynı şekilde şehit yakını olmak da büyük bir gurur ve iftihar vesilesidir. Aziz şehitlerimizin, kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin aziz milletimizin kalbindeki müstesna yerleri elbette her türlü takdirin ve övgünün katbekat üzerindedir. Ne yaparsak yapalım şehadet şerbeti içerek mertebelerin en yükseğine erişen aziz şehitlerimize şükran borcumuzu layıkıyla ödeyemeyiz. Aynı şekilde gazilik payesini kuşanarak, aziz milletimizin gönlündeki en büyük rütbelerden birine nail olan kahraman gazilerimize de minnettarlığımızı hakkıyla ifade edemez, sizlerin hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Cenab-ı Allah'ım sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Yüce Türk milletinin aziz şehitlerin emanetini muhafaza ederek, milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Tavlı, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edileceğini söyledi. Tavlı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet olarak aziz şehitlerimizin emanetlerini ve uğruna fedayı can eyledikleri değerleri baş tacı etmeyi samimiyetle sürdüreceğimizi, sizleri her daim bağrımıza basmaya devam edeceğimizi her fırsatta olduğu gibi bir kez daha huzurlarınızda özellikle ifade ederek, sizlere şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tıpkı ülkemiz, devletimiz, bayrağımız ve bağımsızlığımız gibi aziz şehitlerimizin emanetleri olarak bizler için çok ama çok kıymetli olduğunuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Sabrınız, vakarınız ve metanetli duruşunuz için sizlere şükranlarımı ve teşekkürlerimi bir kez ifade ediyorum. Aziz milletimizin her bir ferdinin sizlerle iftihar ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve eşi Zeynep Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir ile ilçe protokol üyelerinin de katıldığı program, edilen duaların ardından sona erdi. - SAMSUN