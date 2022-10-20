Vali Tutulmaz'dan GMİS'e taziye ziyareti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) taziye ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.
Vali Mustafa Tutulmaz'ı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir karşıladı. TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen grizu faciasında 41 maden işçisinin şehit olması nedeniyle GMİS'e başsağlığı ziyaretinde bulunan Vali Tutulmaz, Genel Başkan Yeşil'e taziyelerini iletti. - ZONGULDAK
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