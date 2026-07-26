Aydın Valisi Varol’dan Didim’de yoğun mesai - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol’dan Didim’de yoğun mesai

Aydın Valisi Varol’dan Didim’de yoğun mesai
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Didim'de kaymakamlık, belediye, Apollon Tapınağı, Tarihi Knackfuss Evi, Hisar Camii ve esnafı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Didim'de gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında kamu kurumları, tarihi ve kültürel miras alanları ile esnafı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programına Didim Kaymakamlığı ziyaretiyle başlayan Vali Varol, Kaymakam Mesut Çoban'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve genel durum hakkında bilgi aldı. Ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a iade-i ziyarette bulunan Varol, belediye hizmetleri ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçe programı kapsamında Didim'in tarihi ve kültürel değerlerini de ziyaret eden Vali Varol, Apollon Tapınağı'nda yürütülen koruma, çevre düzenleme ve ziyaretçi hizmetleri çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Restorasyonu tamamlanan Tarihi Knackfuss Evi ile Hisar Camii'nde de incelemelerde bulunan Varol, devam eden restorasyon, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Vali Varol daha sonra ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. İlçe pazarında da vatandaşlarla sohbet eden Varol, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Programın son bölümünde Altınkum Polis Evi Ek Tesisi'ni ziyaret eden Vali Varol, tesisin işleyişi ve sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Tesis personeliyle de bir araya gelen Varol, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Varol’dan Didim’de yoğun mesai - Son Dakika

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