Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti - Son Dakika
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Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti

07.04.2022 14:20
Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve emniyet personeli Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve emniyet personeli Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Emniyet personeli ile toplantı salonunda bir araya geldi.

Vali Varol, ülkemizin huzur ve sükünunu sağlayan, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı koyan, bu uğurda gerektiğinde ölümü göze alan Türk Polisi'nin, şerefli geçmişiyle milletin her zaman övgüsüne ve sevgisine mazhar olduğunu dile getirdi. Teşkilat adına bir polis tarafından Vali Varol'a çiçek takdim edildi.

Vali Varol, ziyaretlerinden ötürü İl Emniyet Müdürüne ve personeline teşekkür etti. - AĞRI

Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti
Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti
Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti

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Osman Varol, Nihat Özen, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Varol Emniyet Teşkilatını kabul etti - Son Dakika


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