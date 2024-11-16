Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımı devam eden İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilişim, haberleşme ve teknik altyapı bakımından teknolojinin gerektirdiği tüm imkanlara uygun şekilde tasarlanan yeni jandarma binasını ziyarete giden Vali Osman Varol, çalışmaları yerinde izleyerek yetkililerden bilgiler aldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Vali Varol, Jandarma Binası İnşaatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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