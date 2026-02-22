Vali Varol Semt Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Varol Semt Pazarını Ziyaret Etti
22.02.2026 14:39
Adıyaman Valisi Osman Varol, Siteler Mahallesi'ndeki semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Siteler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek vatandaş ve pazarcılarla bir araya geldi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Varol, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri not aldırarak ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüme kavuşturulması için talimat veren Vali Varol, sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Pazar esnafıyla da sohbet eden Vali Osman Varol, "Sabahın erken saatlerinden itibaren emek veren, helal kazancın peşinde olan tüm pazar esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.

Vali Varol'un ziyaretinden memnuniyet duyan vatandaşlar ve esnaf, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

