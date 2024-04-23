Aksaray Belediyesi, 23 Nisan'da çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi, 23 Nisan'da çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Aksaray Belediyesi, 23 Nisan\'da çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Aksaray Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer'in de katıldığı etkinliklerde çocuklar halat çekme yarışmasına katıldı ve renkli görüntüler oluştu. Vali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Dinçer, çocukların yanına giderek bayramlarını kutladı ve etkinliklerin neşeli ve heyecanlı geçtiğini belirtti.

23.04.2024 13:05  Güncelleme: 13:10
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde coşkulu bir program düzenleyen Aksaray Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle unutulmaz bir gün 23 Nisan yaşattı. Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer çocuklarla birlikte halat çekme yarışmasına katılırken etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Aksaray Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde şehirde geniş çaplı bir program düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Parkında çocuklara özel olarak düzenlenen programda çocukların eğlenmesine yönelik birçok parkur oluşturuldu. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de çocukların eğlencesine eşlik etti. Başkan Dinçer ve Vali Kumbuzoğlu çocuklarla birlikte halat çekme yarışmasına katılırken, etkinlikteki gösteri ve eğlenceler renkli görüntülere sahne oldu.

"Çok neşeli, mutlu ve heyecanlı geçti"

Etkinlik alanında mikrofonu eline alarak çocukların yanına giden Vali Kumbuzoğlu tüm çocukların bayramını kutlarken, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104 yılını kutluyoruz tüm Aksaraylılarımız, çocuklarımız ile birlikte. Bu yıl ilk defa Recep Tayyip Erdoğan Parkımızda yaptığımız etkinlik alanımızda icra ediyoruz. Çok neşeli, mutlu ve heyecanlı geçti. Gerçekten tüm gençlerimiz, çocuklarımız buradalar aileleriyle birlikte. Hava şartlarımız çok iyi, eğlenceli bir şekilde 23 Nisan'ımızı kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi, 23 Nisan'da çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı - Son Dakika

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