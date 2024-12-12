Vali Yardımcısı Ovalı\'dan Orman Denetimi

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Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Orman Bölge Müdürlüğü'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında Vali Yardımcısı Ovalı'ya, Bölge Müdürü Erdal Dingil ile Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı ve Mehmet Karabacak eşlik etti.

Yetkililer, denetimin detayları ve sonuçları hakkında bilgi verirken, çalışmaların mevzuata uygun şekilde devam ettiğini ifade etti. Denetimlerin, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimliliği artırma amacı taşıdığı vurgulandı. - KÜTAHYA