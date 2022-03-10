Vali Yavuz: "Tır ve kamyon trafiğine izin verilmeyecektir" - Son Dakika
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Vali Yavuz: "Tır ve kamyon trafiğine izin verilmeyecektir"

10.03.2022 11:22
Vali Yavuz: "Tır ve kamyon trafiğine izin verilmeyecektir"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli için kar yağışı uyarısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli'ye İstanbul ve Anadolu istikametinden tır ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli için kar yağışı uyarısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli'ye İstanbul ve Anadolu istikametinden tır ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle, Kocaeli'ye İstanbul ve Anadolu istikametinden tır ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

İstanbul, Kocaeli, Medya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yavuz: 'Tır ve kamyon trafiğine izin verilmeyecektir' - Son Dakika


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