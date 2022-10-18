Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi

18.10.2022 00:58
Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Afyonkarahisar'ın ekonomisi, istihdam oranları ve çalışma hayatına dair bilgi verdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Afyonkarahisar'ın ekonomisi, istihdam oranları ve çalışma hayatına dair bilgi verdi.

Programları çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelen Bakan Bilgin, Vali Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Bakan Bilgin'i, Vali Yiğitbaşı, Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Valilik Binası girişinde karşıladı.

Bakan Bilgin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Kendilerini kentte ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Yiğitbaşı, Bakan Bilgin'e Afyonkarahisar'ın ekonomisi, istihdam oranları ve çalışma hayatına dair bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Vedat Bilgin, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi - Son Dakika
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