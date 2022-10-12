Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız"

12.10.2022 11:00
Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada geldiğini kaydederek, "Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada geldiğini kaydederek, "Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz" dedi.

Vali Yiğitbaşı, Şuhut ilçesinde patates hasadı yapan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte patates topladı. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği Vali Yiğitbaşı, işçilerle birlikte topraktan patates söküp, kovalara topladı. Hasat programının ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'a özgü patates lezzet ve veriminden bahsetti. Vali Yiğitbaşı, "Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz. Onun için bu bölgenin patatesinin Türkiye'de 3.'ncü sıradayız biz. Çok daha iyi durumlara da geleceğiz biz durum onu gösteriyor. Çok verimli topraklar Bu yıl rekolte de iyi maşallah. Köylümüzün yüzü gülüyor maşallah. Bu bereketli topraklarda inşallah biz Türkiye'ye hem de yurt dışına güzel bereketli verimli ürünlerimizden sunmaya herkesin masasına sofrasına yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı: 'Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement