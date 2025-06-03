Vali Yiğitbaşı, Şehit Önder Özen\'in ailesini makamında ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in eşi Yeşim Özen ve ailesini makamında kabul etti.

Kabulde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Müdür Yardımcısı Veysi Demir ve İl Jandarma Komutanlığından Albay Ayşegül Şentürk de hazır bulundu. Vali Yiğitbaşı, şehit ailesine her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerine sahip çıkmak, devlet olarak en önemli görevlerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Şehit eşi Yeşim Özen ise Vali Yiğitbaşı'na nazik kabulleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR