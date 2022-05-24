Vali Yiğitbaşı: "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı: "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz"

24.05.2022 13:30
Vali Yiğitbaşı: "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesi ve gazilere devletin kapısının her zaman açık olduğunu kaydederek, "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesi ve gazilere devletin kapısının her zaman açık olduğunu kaydederek, "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve Gazileri kabul etti.

Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin faaliyetleri ile şehit aileleri ve gaziler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Şehit ailelerini ve gazileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Sizin bir evladınız da benim. Beni bir kardeşiniz sayın, emrinizde sayın. Bugün nezaket gösterdiniz geldiniz hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devletimizin kapısı sizlere her daim açık. Sizlerin hayır duası ile inşallah bu şehre çok güzel hizmetleri kazandıracağız. Rabbim beni bu şehre, sizlere hiçbir vakit mahcup etmesin" diye konuştu.

Başkan Kumartaşlı ziyaret sonunda Vali Yiğitbaşı'na derneğin rozetini takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı: 'Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz' - Son Dakika


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