Vali Yılmaz'dan şehit babasına doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Yerel

Vali Yılmaz'dan şehit babasına doğum günü sürprizi

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un babası Zübeyir Ulusoy'un doğum gününü özel bir sürprizle kutladı. Vali Yılmaz, şehit ailesine üzerinde oğullarının fotoğrafının yer aldığı tablo ile Kur'an-ı Kerim ve Bayrağımızı takdim etti.

02.07.2024 09:48
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Vali Yılmaz'dan şehit babasına doğum günü sürprizi

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un babası Zübeyir Ulusoy'un doğum gününü özel bir sürprizle kutladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hakkari İli Çukurca İlçesi Büyükana Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının önceden döşediği EYP'nin patlaması sonucu 20.10.2011 tarihinde Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un Ailesini Kadirli İlçemizdeki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve Şehitlerimiz için dua edildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un, ailesinin hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, şehit babası Zübeyir Ulusoy'un doğum gününü özel bir sürprizle kutladı. Daha sonra Vali Yılmaz, şehit ailesine üzerinde oğullarının fotoğrafının yer aldığı "Vatan Size Minnettardır" yazılı tablo ile Kur'an-ı Kerim ve Bayrağımızı takdim etti.

Kaynak: İHA

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