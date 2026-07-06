Vali, şehit oğluna scooter sözünü tuttu - Son Dakika
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Vali, şehit oğluna scooter sözünü tuttu

Vali, şehit oğluna scooter sözünü tuttu
06.07.2026 18:29
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, orman yangınında şehit olan Eyüp Dereli'nin çocuklarını makamında ağırladı. Küçük Batuhan'a elektrikli scooter hediye eden Vali, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin çocukları Batuhan Dereli ve Defne Dereli'yi makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde karnesini aldıktan sonra, "Babam yanımda olsaydı elektrikli scooter isterdim" sözleriyle kamuoyunun yüreğine dokunan Batuhan'ın bu isteğini yerine getiren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Batuhan'a elektrikli scooter hediye etti. Batuhan ve Defne ile bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, eğitim hayatlarında gösterdikleri başarı dolayısıyla kendilerini tebrik ederek, şehidimiz Eyüp Dereli'nin emaneti olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Elektrikli scooterını teslim alan Batuhan'ın mutluluğu yüzüne yansırken, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Batuhan ve Defne'ye eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, devletimizin şehit aileleri ve evlatlarının daima yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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