Valiler Temaslarda Bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve Kütahya Valisi Musa Işın ile bir araya gelerek temaslarda bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in gerçekleştirdiği temaslarda, iller arası iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel konular ve yürütülen kamu hizmetleri ele alındı. Görüşmelerde ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlarda değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen temaslarda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik iş birliği imkanları da masaya yatırıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, misafirperverlikleri dolayısıyla Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve Kütahya Valisi Musa Işın'a teşekkür ederek, "Bölgesel iş birliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına verimli temaslarda bulunduk" dedi. - BİLECİK