Van Adliyesine "Erişilebilir Adliye" logolu bayrak - Son Dakika
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Van Adliyesine "Erişilebilir Adliye" logolu bayrak

22.02.2022 17:32
Van Adliyesine "Erişilebilir Adliye" logolu bayrak

Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu tarafından Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e "Erişilebilir Adliye" logolu bayrak verildi.

Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu tarafından Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e "Erişilebilir Adliye" logolu bayrak verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle 81 ilde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından kamu kullanımına açık binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan incelemelerde uygun görülen birimlere 'Erişilebilirlik Logosu' verilmeye başlandı. İncelemelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tensipleriyle Van Adliyesine engelli ve yaşlı vatandaşlar açısından "Erişilebilir Adliye" olması nedeniyle 'Erişilebilirlik Logolu' bayrak verilmesi uygun görüldü. Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu da Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret ederek, "Erişilebilir Adliye" logolu bayrağı teslim etti. - VAN

Van Adliyesine Erişilebilir Adliye logolu bayrak

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Cumhuriyet, Kamu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Adliyesine 'Erişilebilir Adliye' logolu bayrak - Son Dakika


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