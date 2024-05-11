Van-Bahçesaray yolu çığ altında kalan araç çıkarıldı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray yolu çığ altında kalan araç çıkarıldı

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Van-Bahçesaray kara yolunda 5 ay önce çığ altında kalan minibüs, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Araç, çığ riski nedeniyle kapalı kalan yolun açılması için yapılan çalışmalar sonucunda vinç ve iş makinesi yardımıyla kar örtüsünün üzerinden çekilerek yola çıkarıldı.

11.05.2024 11:21
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İSHAK KARA

(VAN)- Van- Bahçesaray kara yolunda 5 ay önce çığ altında kalan araç çıkarıldı.

Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmekte olan ve İsmail Güncü yönetimindeki minibüs Aralık ayında kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Uzun uğraşlar sonucu çıkartılamayan araç orada kaderine terk edildi. Araç sahibi yola çığ inmesi nedeniyle 5 ay önce aracı orda bırakıp ilçeye döndü. Daha sonra yola inen başka bir çığ, minibüsü şarampole yuvarlayarak yaklaşık 30 metre aşağı sürükledi. İsmail Güncü, çığ riski nedeniyle yaklaşık 5 ay kapalı kalan Van- Bahçesaray yolunda şarampole yuvarlanan minibüsünün kurtarılması için Kaymakamlık ve ilgili makamlara yaptığı başvurdu. Başvuru sonucunda Karayolları  11. Bölge müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Halatların bağlandığı minibüs, vinç, iş makinesi ve vatandaşların desteğiyle 10 saatlik bir çalışma sonucunda  kar örtüsünün üzerinden çekilerek yola çıkarıldı.

Van-Bahçesaray yolu çığ altında kalan araç çıkarıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van-Bahçesaray yolu çığ altında kalan araç çıkarıldı - Son Dakika

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