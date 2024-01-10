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Van Belediye Başkanı Salih Akman, Gazetecilerin Fedakarlıklarını Takdir Etti - Son Dakika
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Van Belediye Başkanı Salih Akman, Gazetecilerin Fedakarlıklarını Takdir Etti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin büyük fedakarlıkla çalıştığını ve halkın doğru haber alması için önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Akman, doğru ve tarafsız haberciliğin önemine vurgu yaparak, tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Van Belediye Başkanı Salih Akman, Gazetecilerin Fedakarlıklarını Takdir Etti
10.01.2024 - 09:30,
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Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan gazetecilerin bu gayretlerinin her türlü takdire şayan olduğunu söyledi.

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, basının halkın müşterek sesi olduğunu söyledi. Günün her saatinde haber peşinde koşan ve kamuoyunun vicdanını temsil eden basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını dile getiren Başkan Akman, "Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Milletimizin gözü, kulağı olan basın mensuplarımızın en önemli vasfı, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde toplumu bilgilendirmektir" dedi.

Son yıllarda sosyal medya ve internet haberciliğinde yaşanan hızlı gelişmenin önemine de değinen Başkan Akman, teknolojinin yakından takip edilmesinin gerekli olduğunu ancak doğru ve tarafsız haberciliğin her zamankinden daha büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle; bu mesleğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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