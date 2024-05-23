Van Büyükşehir Belediyesi 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda yerini aldı

Van Büyükşehir Belediyesi 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı\'nda yerini aldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da düzenlenen 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda yerini aldı. Fuar, 23 - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

23.05.2024 22:55  Güncelleme: 22:56
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İSHAK KARA

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da düzenlenen 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda yerini aldı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Devrim Demir, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda kurum kuruluş temsilcisi katıldı.

"Herkesi Van'a davet ediyoruz"

Açılış töreninde bir selamlama konuşması yapan Belediye Eşbaşkan Neslihan Şedal, şöyle konuştu:

"Bu yıl 2.si düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın bizler için tarihsel bir önemi vardır. Mezopotamya topraklarında, ilk toprağın sürüldüğü, ilk buğdayın ekildiği, ilk teknolojik gelişmelerin adımının atıldığı, toplumsal adaletin ilk filizlendiği bu topraklarda fuarı gerçekleştiriyoruz. Kültürlerin oluşmasına öncülük eden bu fuarda bizler de Van Büyükşehir Belediyesi olarak yer alıyoruz. Van'ın tanıtımı için her platformda yer alacağız. Bizler de Van'ın toplumsal değerlerini, kültürünü, gastronomisini en iyi şekilde tanıtabilmek için buraya geldik. Kentimiz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerdir. Birçok rengin kültürün, dilin demokratik bir şekilde yaşayabildiği bir yerdir. Tıpkı Mezopotamya gibi. Tek dil, tek ırk ayırt etmeden buradayız. Herkesi önce standımıza sonra da Van'a davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Stantları gezen protokol üyeleri sergilenen ürünler ile ilgili bilgi aldı. Fuar, 23 - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika

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