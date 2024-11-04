Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Zeydan'dan Kayyum Tepkisi

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Halkın iradesine ipotek konulamaz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırarak yerlerine kayyum atamasına ilişkin, X hesabından açıklama yaptı. Zeydan'ın açıklaması şöyle:

"Çözümsüzlükten beslenen akıl bir kez daha devreye girdi ve halkın iradesi yine hiçe sayıldı. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik gerçekleştirilen kayyım gaspı yeni bir hukuksuzluğun adıdır. Defalarca denenmiş ancak sonuç alınamamış bir yöntemdir. Halk iradesi bu çürümüş yöntemlerle gasp edilemez, halkın iradesine ipotek konulamaz. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediyeler halkındır. Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız."