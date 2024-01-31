Van Büyükşehir Belediyesi UKOME 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Yerel

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2024 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2024 yılı Ocak ayı UKOME kurul toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gökdemir'in başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşıma Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuşba Belediyesi ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

7 ana gündem maddesi ve 6 alt komisyon gündeminin görüşüldüğü toplantıda; Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine Sigorta Taksi yazıhanesinin tekrar açılması, İpekyolu ilçesi sınırları içinde hizmet veren özel motorlu taşıt kurslarının kursiyer eğitimi ve sınavlarının yapılması için Şabaniye Yolu başlangıcı, Sebze Hali ve Kurubaş mevkii ile Van- Hakkari yolu güzergahına ilişkin talep, Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokağı'nın tek yönlü yapılması talebi, Gevaş ilçesinde MTSK sınav yürütme komisyonunun belirlediği yeni sınav güzergahının belirlenmesi talebi ile Van ili ve ilçelerindeki toplu taşıma araçlarının (H Plaka - Halk Otobüsü, M Plaka - Minibüs, V Plaka - Minibüs, T Plaka - Taksi, S Plaka - Servis ve gemi ile yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler) artan maliyetler nedeniyle yolcu taşıma ücretlerine zam talepleri görüşüldü.

Toplantıda görüşülen bazı konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

UKOME toplantısı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN