Van Büyükşehir Belediyesi UKOME 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2024 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2024 yılı Ocak ayı UKOME kurul toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gökdemir'in başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşıma Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuşba Belediyesi ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.
7 ana gündem maddesi ve 6 alt komisyon gündeminin görüşüldüğü toplantıda; Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine Sigorta Taksi yazıhanesinin tekrar açılması, İpekyolu ilçesi sınırları içinde hizmet veren özel motorlu taşıt kurslarının kursiyer eğitimi ve sınavlarının yapılması için Şabaniye Yolu başlangıcı, Sebze Hali ve Kurubaş mevkii ile Van- Hakkari yolu güzergahına ilişkin talep, Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokağı'nın tek yönlü yapılması talebi, Gevaş ilçesinde MTSK sınav yürütme komisyonunun belirlediği yeni sınav güzergahının belirlenmesi talebi ile Van ili ve ilçelerindeki toplu taşıma araçlarının (H Plaka - Halk Otobüsü, M Plaka - Minibüs, V Plaka - Minibüs, T Plaka - Taksi, S Plaka - Servis ve gemi ile yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler) artan maliyetler nedeniyle yolcu taşıma ücretlerine zam talepleri görüşüldü.
Toplantıda görüşülen bazı konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.
UKOME toplantısı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
Son Dakika › Yerel › Van Büyükşehir Belediyesi UKOME 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?