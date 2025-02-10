Van'da 174 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Van'da 174 Şahıs Yakalandı

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Van Emniyet Müdürlüğü, 2-9 Şubat'ta suçlularla mücadelede 174 şahsı yakaladığını açıkladı.

10.02.2025 16:24
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(VAN) - Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçlularla mücadele kapsamında 2 - 9 Şubat tarihleri arasında 174 şahsın yakalandığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden, 2 - 9 Şubat tarihleri arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 174 şahıs yakalanmış, 150 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

1 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 32 adet fişek ve 1 şarjör, 1 adet elektrikli bisiklet ele geçirilmiştir. 19 litrelik 70 bidon motorin, 20 bidon benzin ve 270 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 114 bin 800 adet makaron, 2 bin 188 paket sigara, bin 638 litre akaryakıt, 279 adet cep telefonu, 268 litre elektronik sigara likiti, 196 adet gözlük, 108 adet kol saati, 100 kilogram açık tütün, 80 adet akıllı saat, 58 adet elektronik sigara, 50 adet ilaç, (tüp bebek tedavisinde kullanılan) 15 litre alkol, 12 adet kulaklık, 4 adet alkol yapım aroması ele geçirilmiştir.

Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında; 11 adet 200 Türk lirası, (suç geliri olduğu değerlendirilen) 25 adet cevşen ve muska ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 20 olay kapsamında 26 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs, FETO-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 sahış olmak üzere toplam 3 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış 5 organizatör tutuklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da 174 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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