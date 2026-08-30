Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Valilik bahçesindeki tören ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki geçit töreniyle kutlandı.
Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından jandarma bandosunun mini konseriyle devam eden program; şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.
Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, askeri erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri katıldı.
Kaynak: İHA
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