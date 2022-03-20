Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

20.03.2022 09:14
Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 17, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 70, Edremit'te 1, Erciş'te 20, Gevaş'ta 5, Gürpınar'da 98, İpekyolu'nda 4, Muradiye'de 3, Özalp'ta 8 ve Saray'da 2 olmak üzere toplam 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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