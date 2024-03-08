Van Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı Düzenledi

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kadının gücü Türkiye'nin gücü demektir. Kadın ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlü olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonunda Uygulama Otelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir program düzenlendi. Programın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı; başta şehit anneleri, eşleri ve tüm kadınların gününü kutlayarak, kadınların yaşamın her alanında yer aldığını söyledi. Van'ın imarı, inşası ve ihyasında kadınların büyük emekler harcayarak çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Vali Ozan Balcı "İlimizde sosyal politikalardan kültür turizme, kırsal alandan spora, yaşamın her alanında çok iş yapılıyor, güzel değerler üretiliyor. Van'ın imarı, inşası ve ihyasında kadınlar bizim çalışma arkadaşlarımızdır. Bizim yaptığımız çalışmalar kadınların hayatlarını kolaylaştıracak işlerdir. Kütüphanelerden kreşlere, etüt merkezlerinden okullara, kültür merkezlerinden, spor alanlarına kadar hepsi kadınların işlerini kolaylaştırılacak işler. Bunları yaparken kadınlarımız bize destek oluyor. Katkılarını görmezlikten gelemeyiz. Bundan dolayı çok müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Kadın toplumumuzda ve ailede önemli bir yere sahiptir. Sosyal, ekonomik, kültürel gelişmemizde büyük rolü vardır. Kadınlarımızın aklından, yeteneğinden ve zekasından faydalandığımızda Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlayacaktır. Çünkü kadının gücü Türkiye'nin gücü demektir. Kadın ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlü olacak. Kadınlar; ekonomik, sosyal, kültürel yaşamda aktif olarak yer alıyorlar. Onların önündeki engeller hızla kaldırılıyor. Türkiye bu konuda da örnek bir ülke" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Soprano Rüya Çelikel performansıyla dinleyenleri büyüledi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının konseri ile devam eden program Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın Bahçesaray'ın değerlerinden yazar edebiyatçı Feqiye Teyran için yazılmış şarkıyı okumasıyla son buldu.

Konserin ardından kadınlar yemekte bir araya gelirken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından program sonunda karanfil ve hediye takdim edildi. - VAN