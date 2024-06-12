Van'da Akdamar Hastanesi Çevre Haftası etkinliği düzenledi

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(VAN)- Van'da Akdamar Hastanesi doktor ve personeli, Çevre Haftası dolayısıyla göl kenarında temizlik etkinliği düzenledi. Diyetisyen Evin Kara, "Van'ımızın çevresi çok güzel maalesef çok kirli, bu yönden çevreye olumlu bir katkıda bulunmak için böyle bir etkinlik yaptık. Umarım herkese örnek olmuştur. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız gerekiyor" dedi.

Van'ın Edremit ilçesi Van Gölü Sahil Yolu Bulvarı'nda doktor ve çalışanların katılımıyla temizlik yapıldı. Etkinlikte konuşan Akdamar Hastanesi Genel Müdürü Neval Özgökçe, "Küresel ısınmanın etkisiyle dünyamız kirlendi. İnsanlar zarar vermeye başladıkça çevre de günden güne kirleniyor. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için hastane olarak Dünya Çevre Haftası nedeniyle etkinlik yapmak istedik umarım diğer kurumlara örnek olur" dedi.

"Millet uzaya gitmişken çevre temizliği ile uğraşıyoruz"

Hastane çalışanı Bahattin Güçlü ise, "Dünya Çevre Haftası nedeniyle Akdamar olarak bir etkinlik düzenledik. Yarınlarımıza çocuklarımıza örnek olabilmek adına çevre temizliğine başladık herkes bu zamanda uzaya gitmişken biz hala çevre temizliği ile ilgileniyoruz. İnsanlarımız çok kötü bu anlamda. Biz herkesin çevreye karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Lütfen çöplerinizi yerlere atmayın, çöp kutularına atın. Bununla ilgili mesaj vermek istedik, inşallah başarılı olmuşuzdur" dedi.

Diyetisyen Evin Kara, "Çevre Haftası adına böyle bir etkinlik yapmak istedik özellikle sürdürülebilirlik konusunda çok önemli. Van'ımızın çevresi çok güzel maalesef çok kirli, bu yönden çevreye olumlu bir katkıda bulunmak için böyle bir etkinlik yaptık. Umarım herkese örnek olmuştur. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.