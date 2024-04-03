Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin iptaline karşı protestolar devam ediyor

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Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararının kaldırılarak, mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesinin ardından kentte eylemler sürüyor. Abdullah Zeydan başta olmak üzere DEM Partililer, çok sayıda eski ve yeni milletvekilleri, siyasetçiler ile Vanlılar, büyük protesto yürüyüşüne katıldı. Polis eylemcilere zaman zaman su sıkarak ve biber gazıyla müdahale ediyor.

Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının kaldırılması ve İl seçim Kurulu'nun da mazbatanın seçimden ikinci sırada çıkan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesi kararı alması Van'da protesto ediliyor. Dün başlayan ve hala devam eden eylemlere polis zaman su sıkarak ve biber gazlarıyla müdahalede bulunuyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğullları ve Tuncer Bakırhan, CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aralarında Leyla Zana, Cengiz Çandar ve Sırrı Sakık gibi isimlerin olduğu birçok yeni ve eski siyasetçi, Emeğin Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile çok sayıda Vanlı Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen büyük protesto yürüyüşüne katılıyor.

Kentte protestolar devam ediyor.