Van'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı törenlerle kutlandı. Valilik önünde yapılan çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinliklerde, Van Valisi Ozan Balcı Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı.

29.10.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Cumhuriyetin 101. yıl coşkusu

VAN - Van'da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 101. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan tören, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Büyükşehir Belediyesi Bakan Vekili Fuat Yaşar Atan ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet'in 101. yıldönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Balcı, "Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıl dönümünü siz kıymetli hemşehrilerimizle coşkuyla kutluyoruz. Bu tarihi günü Van'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın tarihe altın harflerle yazılı bir zaferle sonuçlanmasıyla 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetimiz kuruldu" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şiirler okundu, gösterilen sunuldu. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Büyükşehir Belediyesi Bakan Vekili Fuat Yaşar Atan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Politika, 29 Ekim, Tören, Balcı, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 23:46:48. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.