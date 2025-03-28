Van'da Dünya Kudüs Günü Basın Açıklaması - Son Dakika
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Van'da Dünya Kudüs Günü Basın Açıklaması

Van\'da Dünya Kudüs Günü Basın Açıklaması

Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu, Kudüs'ün özgürlüğü için çağrıda bulundu.

28.03.2025 15:08
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Van'da Ramazan ayının son Cuma günü münasebetiyle "Dünya Kudüs Günü" kapsamında Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Hazreti Ömer Camii önünde, Cuma namazı çıkışında düzenlenen açıklamayı Peygamber Sevdalıları Van İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik okudu. Kudüs'ün Müslümanların onur ve izzetini temsil ettiğini ifade eden Çevik, siyonist işgalcilerin Filistin halkına yıllardır zulmettiğini söyledi.

1948'den bu yana sistematik olarak sürdürülen işgal politikalarının son dönemde Gazze'de soykırıma dönüştüğünü dile getiren Çevik, "Hiç kuşkusuz Kudüs'ün kurtarılması Müslümanlar için, İslam ümmeti için dini bir görev olmakla birlikte bir varlık yokluk savaşıdır. Çünkü başta Amerika olmak üzere dünyanın egemen şeytani güçlerinin desteğini arkalarına alan Kudüs işgalcisi Siyonist Yahudiler, sadece Kudüs ve Filistin'e değil, geniş İslam coğrafyasına da gözlerini dikmiş durumdadırlar. Aksa Tufanı sonrası yaşananlar İslam ümmetine verilmişi bir fırsat gibidir. Filistin'in kahraman evlatları Aksa Tufanı ile birlikte Siyonistlere karşı büyük bir cephe açmış durumdadır. Bizler Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu olarak bu mukaddes cihada, ümmetin kurtuluş savaşına, Kudüs ve Filistin'in, Gazze'nin özgürlük mücadelesine her şekilde, her platformda, her ortamda canımız ve malımızla destek olacağımıza söz veriyor, asla geri durmayacağımızı dünyanın müstekbir güçlerine karşı ilan ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Yerel, Kudüs, Dünya, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Dünya Kudüs Günü Basın Açıklaması - Son Dakika

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