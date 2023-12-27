Van\'da düşen çocuk karla mücadele ekipleri sayesinde hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde düşerek kafasını yaralayan çocuk, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Akçagül Mahallesi'nde düşerek kafasını yaralayan 5 yaşındaki Hasan Hüseyin Dağlar için ailesi sağlık ekiplerinden destek istedi. Yolun kapalı olması nedeniyle hemen harekete geçen karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulans mahalleye ulaştı. İlk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine getirilen çocuk, tedavi altına alındı. - VAN
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